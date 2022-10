"Le changement... d'arbitre a déterminé la suite!" estime-t-on à Dison après la défaite à Meux

Athlétique et bien en place, la formation disonaise de Christophe Kinet dominait cette première période. Mais elle ne profitait pas du laxisme visité pour prendre l’avance.

"On a tout bien fait, sauf marquer, résumait l’ex-joueur du RFC Liège. Je suis très fier de mes joueurs, ils ont livré un match de très bonne facture en empêchant Meux de développer son jeu". Hormis sur un tir un peu trop croisé de Marion, Meux, beaucoup trop brouillon, n’inquiétait pas Rico-Garcia. À la demi-heure, Paulus, lui, devait déjà sortir un arrêt miracle, pour empêcher l’infatigable Legros de scorer. Binot suivait bien mais Gaux sauvait sur la ligne.

Dès la reprise, M. Muratore, pris de vertiges, cédait sa place au juge de ligne Thibaut Oste. "Pour moi, ce changement d’arbitre a déterminé la suite du match, pestait Christophe Kinet. Il nous prive d’un face-à-face avec le gardien pour un hors-jeu inexistant. Et puis au lieu de laisser l’avantage, il arrête une action alors que mon joueur partait seul au but. On se sent un peu lésé."

Remontés sur la pelouse avec de meilleures intentions, les Verts restaient quand même fébriles. Et après un tir trop mou de Marion facilement capté par Rico-Garcia, Paulus sortait un arrêt sensationnel devant Godard. "Si on prend ce but-là, je pense qu’on aurait vraiment eu du mal à revenir, ajoutait Laurent Gomez. On se faisait un peu plus respecter, mais niveau foot, c’était toujours insuffisant." Jusqu’à ce centre parfait de Rosy parfaitement recoupé par Smal qui plantait, d’une tête plongeante, son premier but de la saison en championnat. Suffisant pour offrir à Meux une victoire au forceps et au goût très amer pour les Disonais, où Christophe Kinet a fini par être exclu (2e jaune). "Je ne comprends pas toujours les arbitres qui demandent de la compassion et de la compréhension alors qu’eux, ils font des erreurs et n’assument pas. Et puis ils viennent mettre deux jaunes avec le sourire…"

Meux 1 – Dison 0

Arbitre: Muratore (46e Hoste)

Cartes jaunes: Mara, Meunier, Kinif, Rosy, Binot, Legros, Rouffignon.

But: Smal (1-0, 76e).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Smal, Rosy, Gaux (90e Jaspard), Kinif (64e Moors), Marion (64e Coquelle).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Schillings, Mara, Manfredi, Meunier, Demarteau, Godard (87e Manchigov), Akdim, Binot (87e Leers), Legros.