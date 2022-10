Hombourg : 4 minutes de folie pour renverser une entame cauchemardesque contre Ougrée (photos)

Meilleure défense de la série avant la rencontre, Hombourg faillissait à son statut en encaissant deux buts dans le premier quart d’heure. Amorphes et apathiques, les Hombourgeois étaient méconnaisables et se dirigeaient, pensait-on, vers une grosse déroute. "C’est incompréhensible" commentait leur coach Michel Schwontzen à l’issue des débats. "C’est la première fois que je voyais mon équipe aussi mauvaise, que ce soit dans le foot, dans les duels ou même dans l’envie. Un trou noir complet de 25 minutes." Le foot est toutefois loin d’être une science exacte et ses hommes le prouvaient en nous offrant les 4 minutes les plus surréalistes de ce début de saison. Sur la première reconversion hombourgeoise du match, Schwontzen obtenait un coup franc à l’entrée de la surface que transformait Bauwens d’une superbe frappe dans le petit filet. Sur le centre, Hombourg récupérait le cuir et lançait Sacha Meunier qui centrait pour Schwontzen Ce dernier égalisait du plat du pied avant que Bauwens ne marque de la tête sur un long centre de Baltus moins de deux minutes plus tard. À la dérive totale et menés de deux buts 4 minutes auparavant, les Hombourgeois se retrouvaient donc aux commandes de la partie à la demi-heure avec face à eux une équipe d’Ougrée complètement abasourdie qui ne s’en relèverait d’ailleurs jamais. Car une fois le 4-2 inscrit par Bayard après un solo balle au pied de plus de 40 mètres, les Liégeois abdiquaient totalement. Hombourg en profitait pour soigner le goal-average mais Michel Schwontzen ne s’y trompait pas: "Paradoxalement au vu du score, ce match est un gros signal d’alarme et il faudra en tirer les leçons dès celui de ce mardi." Ce sera à Beaufays, une équipe que les Hombourgeois avait battue 3-0 en août dernier et qui possède actuellement une unité de plus qu’eux au classement.