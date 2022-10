Charles Weber offre la tranche à Richelle

Peu d’occasions en première période entre Ciney et Richelle. Et alors qu’on se dirige vers un score vierge à la pause, Romero-Cervera déborde côté gauche et adresse un centre parfait à Weber qui seul dans le rectangle ne laisse aucune chance à Martinez. Lors du 2e acte, Lanckohr centre pour Custinne qui loupe la balle de break. Suite à un mauvais geste sur Henrotaux, Romero-Cervera est exclu. Richelle se retrouve à dix pour la dernière demi-heure. Ciney pousse, mais l’expérience de Richelle fait la différence et offre la tranche aux troupes de Benoît Waucomont.