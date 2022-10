Anderlecht – Eupen (4-2): les Mauves ont maintenu les Pandas dans le match, bien malgré eux…

Soyons clairs: le onze mauve de Robin Veldman a outrageusement dominé la première demi-heure. Le petit solo d’Amuzu, qui s’amusait avec Van Genechten et Moser (1-0) et le joli coup-franc de Refaelov pour doubler la marque venaient matérialiser cette supériorité.

En face, les Pandas de l’ex-T2 Kristoffer Andersen peinaient à sortir de leur camp. Le 3-5-2 ne fonctionnait pas, les Anderlechtois trouvant trop facilement la profondeur dans le dos des Germanophones. En 4-4-2, certes, il y avait du mieux, mais c’est plutôt le RSCA qui relançait son adversaire dans le match via de grossières erreurs.

Sur une percée de N’Dri, juste avant la pause, Debast commettait la faute. Le coup-franc signé Peeters, repris par Lambert, poussait Hoedt à l’erreur et au but contre son camp (2-1, 44e).

En 2e mi-temps, les Pandas remontaient sur la pelouse avec de bonnes intentions, mais malgré un jeu plus vertical et plus fluide, c’est Refaelov et Anderlecht qui trouvaient la faille et le 3-1.

Force est de constater qu’Anderlecht ne souhaitait pas tuer le match. À nouveau, sur un coup-franc de Peeters, un surprenant loupé de Van Crombrugge, a priori gêné par son défenseur, permettait au cuir de trouver les filets avec une grosse dose de chance.

À 3-2, forcément, l’AS n’avait plus grand-chose à perdre durant les 20 dernières minutes. Et ce sont les Eupenois, avec notamment un Charles-Cook très incisif, qui mettaient le pied sur le ballon, sans toutefois rester à l’abri d’un contre. C’est d’ailleurs ainsi qu’El Hadj rassurait tout un club, d’un superbe enroulé en pleine lucarne (4-2, 88e).

En marge du résultat, le travail demeure important, d’un côté comme de l’autre. On l’a clairement vu ce dimanche.

Anderlecht va désormais préparer ses déplacements à Sikeborg (jeudi) et l’Antwerp (dimanche), pendant qu’Eupen tentera l’exploit samedi, à domicile face au Standard.

Anderlecht 4 – Eupen 2

Arbitre: M. Boterberg

Cartes rouges:/

Cartes jaunes: Wakaso, Alloh.

Buts: Amuzu (1-0, 14e), Refaelov (2-0, 19e) Hoedt csc (2-1, 44e), Refaelov (3-1, 61e), Peeters (3-2, 69e), El Hadj (4-2, 87e)

ANDERLECHT: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Vertonghen, Murillo (89e Sadiki), Stroeykens, Diawara (75e Leoni), Ashimeru, Amuzu (61e El Hadj), Refaelov (75e Esposito), Silva.

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Davidson (78e Paeshuyse), Bitumazala, Magnée (84e Déom), Wakaso (46e Charles-Cook), Peeters, Alloh (84e Gassama), N’Dri (59e Nuhu), Prevljak.