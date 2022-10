« On peut louper un entraînement mais pas être absent durant deux semaines », dit Ludek Mach (Butgenbach) avant le match à Goé

Après deux semaines d’entraînement, le nouveau T1 des hommes du lac y voit plus clair quant aux qualités dont dispose son noyau.

"Le groupe est physiquement au point même si certains doivent un peu plus travailler, explique l’ancien Calaminois, Ludek Mach. Il y a eu quelques absences pour raisons familiales ou professionnelles, j’aimerais que le taux de présence s’améliore. Les gars forment un groupe et c’est très important. Tactiquement, j’aimerais un peu changer les choses mais cela ne se fait pas en deux semaines."

Bütgenbach est face à une semaine compliquée. Avant d’affronter Honsfeld et Bütgenbach, il y aura le déplacement à Welkenraedt pour y affronter Goé sur synthétique. Les Goétois ont pris 12 points sur les 5 derniers matches. "Les joueurs se souviennent d’avoir encaissé 5 goals la saison dernière, je ne dirais pas qu’ils sont revanchards mais ils sont conscients que ce ne sera pas facile."

Reste à espérer que les récents événements (départs de Steve Paquay mais aussi de David Lejoly) n’auront pas laissé trop de traces, surtout dans l’esprit des "transferts".

"Cela était réglé avant mon arrivée, précise Ludek Mach. Je ne vais pas changer toute l’équipe mais tous doivent comprendre que la présence en semaine compte s’ils veulent être titulaires. Un joueur comme Nito doit montrer l’exemple sur comme en dehors du terrain. On peut louper un entraînement, nous ne sommes qu’en P3, mais pas être absent durant 2 semaines car je dois rester honnête par rapport aux autres."

Goé – Bütgenbach (dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Rekko.

Absents à Goé: Guidini et Smeets (out pour la saison), Grosjean, Bandjutu, Heudt (blessés), Vanderthommen (pas en prêt), Rami et Janssen (suspendus).

Absents à Bütgenbach: Kerstges (vacances), Reinertz (blessé).