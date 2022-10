"Charneux, c’est une grosse écurie, mais je ne me mets pas de pression, explique Fred Gutkin, le T1 hombourgeois. Notre calendrier compliqué a démarré par une victoire la semaine dernière à Limbourg et, malgré l’absence de neuf de mes joueurs, il serait bien d’en faire autant ce week-end, avant notre déplacement délicat de mardi, au FC Eupen B".

De son côté, le mentor charneutois Michel Lousberg s’attend à un match intensif et équilibré. "Je respecte beaucoup notre futur adversaire et le travail du club d’Hombourg en général. Il faudra tout donner si on veut ramener quelque chose de ce difficile déplacement", prévient le T1.

Hombourg B – Charneux (Dimanche, 14h)

Arbitre: non désigné.

Absents à Hombourg B: Rompen, Demarets, Janssens, Hagelstein, Lahaye, Hardy et Degée (tous blessés), Lejeune (suspendu), Vanderheyden (travail).

Absents à Charneux: Bragard, Houben, Pesser, N. Simonis et C. Charbon (tous blessés).