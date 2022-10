Il y a des vacances qui tombent plutôt mal ! Alors que le BC Verviers doit impérativement engranger des victoires pour se débarrasser de la lanterne rouge et enfin se lancer dans ce championnat, il devra se passer de Fred Roosen ce samedi face à Kain.

"Il est en vacances ce week-end", regrette le coach Quentin Désert. "Comme Lodomez qui a manqué les séances de la semaine mais qui, lui, sera bien présent face à Kain. C’est sûr que ces absences tombent plutôt mal. Même si l’on n’est pas des professionnels, on fait partie d’un groupe et il y a certaines choses que je ne cautionne pas…"

Pour préparer cette rencontre à domicile, les Verviétois – au repos le week-end dernier – ont eu trois entraînements classiques et un scrimmage face à l’Union Liège. "Je suis relativement content de l’ensemble de nos séances", poursuit le T1 du BC Verviers. "Les gars ont bien bossé, l’envie était là et ils ont mis pas mal d’intensité. Je pense que tous ont à cœur de montrer un autre visage que celui proposé jusqu’ici. J’espère à présent voir une vraie réaction sur le terrain."

Face à Kain (4 victoires), l’occasion est belle de montrer quelque chose. "C’est un solide adversaire qui peut s’appuyer sur un gros collectif et une circulation de balle qui fait merveille face à une défense de zone", analyse Quentin Désert qui a pu visionner son adversaire. "On voit que ce groupe évolue depuis plusieurs saisons ensemble. Kain s’est déjà payé le scalp de Neufchâteau, Belleflamme, Waremme ou encore Cointe. Une sacrée carte de visite mais la défaite face à Ans montre aussi que tout reste possible."

Heureusement d’ailleurs car les Verviétois sont un peu acculés avec une seule victoire en six sorties tout en sachant que l’échéance suivante est un déplacement à Waterloo, coleader de la série… "Mais je ne veux pas mettre de pression car je suis convaincu des qualités du groupe", termine le coach. "C’est essentiellement offensivement qu’il faut retrouver plus d’efficacité pour que les résultats deviennent plus favorables."