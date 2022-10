David Malta (Aubel B) avant le derby: « La pression est sur Battice »

Un derby que les Aubelois préparent sereinement. "Les deux équipes ont besoin de points, mais la pression est sur Battice. Nous devons retrouver le jeu aubelois. Mon équipe sera encore plus jeune que d’habitude, au vu des nombreux absents que j’ai dans mon noyau."

Dans le camp Batticien, c’est un Benjamin Marechal conscient que ce derby ne sera pas gagné d’avance. "Ce sera comme contre Oupeye. Il me faut les trois points. Peu importe la manière. J’en ai un peu marre d’entendre que Battice joue bien sans avoir les points. Il va falloir être pragmatique."

Aubel B – Battice (Dimanche 14h30)

Arbitre: M. Counen.

Absents à Aubel B: C. Dejalle (clavicule cassée), Duthoo, Ernst, Fortemps, Goffart, Beuken et Cloes sont blessés. Bertrand et Rubacka sont en voyage. Beckers est suspendu. Dumont et Lennertz iront en P1.

Absents à Battice: Vandermeer (trop juste).