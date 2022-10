Ce fils d'une ancienne gloire d'Anderlecht espère faire tomber les Mauves ce dimanche

Présenté comme "intérimaire", le nouveau staff dispose d’une belle carte à jouer. Le directeur général Christoph Henkel a ainsi confié à nos confrères du Grenz-Echo qu’il y avait de fortes chances que la paire eupenoise soit maintenue à la tête de l’équipe jusqu’à la Coupe du monde et sa trêve inédite en Pro League. Le temps de dénicher le profil idéal ou, peut-être, de s’apercevoir que la formule locale donne satisfaction ? Dans tous les cas, Andersen et Kohnen auront fort à faire. "Il y a quatre matches en 3 semaines (Anderlecht, Standard, Deinze en Coupe puis Zulte), on sait que ce ne sera pas facile mais on ne veut pas se poser de question par rapport à la suite. En football, tout peut aller très vite dans un sens ou dans l’autre."

C’est à Anderlecht, dimanche, que les Pandas tenteront de relever la tête. Un gros morceau. "Il n’y a jamais de bon moment pour jouer Anderlecht mais disons que le timing n’est pas mauvais au vu de la situation chez les Mauves" dixit Kristoffer Andersen, 36 ans, qui a la particularité d’être le fils d’une ancienne gloire anderlechtoise: le Danois Henrik Andersen.

« Plus de pression sur eux »

"Ce sera spécial pour moi, des débuts à Anderlecht, un club particulier pour ma famille, où j’ai joué étant jeune" dixit le coach d’Eupen, né à Etterbeek en 1985, quand son papa évoluait au RSCA (1982-1990). "J’ai parlé de ce match avec mon père, forcément. Là, évidemment: il est devenu davantage supporter d’Eupen que d’Anderlecht (rires)!" Kristoffer Andersen a mené sa carrière de joueur à l’AS Eupen, au Brussels, puis dans les divisions D2, D3 et D4 allemandes. Belgo-Danois, il a mis un terme à sa carrière en 2019, avant de se lancer dans le coaching du côté d’Aix-la-Chapelle dès 2020, puis de retrouver le Kehrweg comme adjoint durant l’été 2021. "On se rend à Anderlecht avec moins de pression que notre hôte" assure-t-il dans un français parfait. "Anderlecht vit une semaine difficile et n’a plus le droit de perdre. Nous, on veut rester dans les places de non relégables. Il y a de la pression, oui, mais ce n’est pas la même que chez les Anderlechtois…" conclut-il. Avantage psychologique aux Pandas ?