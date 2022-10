"On a senti que ceux qui jouaient moins étaient très concernés et motivés. Ce qui est une très bonne chose car on a besoin de tout le monde à 100% et que les 17e, 18e et 19e joueurs donnent tout eux aussi."

Synonyme de nouveau départ, ce nouveau rôle pour Andersen et Kohnen va-t-il révolutionner le onze de l’Alliance ? Des garçons comme Kral, Déom, ou d’autres, boudés par Storck, recevront-ils leur chance ? A priori, il devrait y avoir du changement. "On garde notre onze en tête jusqu’à dimanche…" sourient les deux hommes qui feront leurs débuts par un déplacement au Lotto Park qui réussit généralement mal aux Pandas. "On sait que si on garde le zéro derrière, le public va s’énerver et nos adversaires risquent de s’énerver aussi" prédit Kristoffer Andersen, conscient, aussi, des lacunes de ses couleurs. Défensivement, oui, mais aussi en zone de conclusion. "Chaque entraîneur a sa façon de travailler. Mario et moi on se complète bien. On a misé sur plus de fun, sur du jeu, tout en travaillant différents points. On a également pris le temps de parler avec les joueurs individuellement. On a nos idées, le groupe est motivé et je suis persuadé qu’on peut faire quelque chose !"

Anderlecht – Eupen (Dim. 13h30)

Arbitre: M. Boterberg.

EUPEN: la sélection sera dévoilée samedi après le dernier entraînement.

Absent: A. Keita (blessé).