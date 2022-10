Pepinster (dames, R1) : tous ces coaches qui ont déjà… dit non !

Les semaines se suivent et se ressemblent à Pepinster depuis la démission de Jean-Luc Cornia, il y a plus d’un mois, à la tête de l’équipe dames qui évolue dans le championnat de R1. « On a pris beaucoup de contacts et essuyé de nombreux de refus », reconnaît le trésorier Henri Francot « À cette époque beaucoup de coaches sont engagés ailleurs et l’on recherche essentiellement un profil jeune. On poursuit donc en trouvant des solutions en interne. Ce dimanche, c’est certainement Yves Leemans, papa d’une joueuse, qui coachera à Ottignies. »