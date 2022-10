Nicolas Nijhof (Malmedy) de retour pour le match à Ster-Francorchamps  : « Ça commençait à être long »

De quoi rester au plus proche de ses équipiers tout en gardant un rythme qu’il entretient aussi en salle avec le Celtic Aubel. "De l’extérieur, on voit des choses dont on ne se rend pas compte en jouant, embraye le joueur de 25 ans, formé à Aubel et passé par Charneux. Sur les derniers matches, on a prouvé qu’on avait un noyau de 22 joueurs prêts à jouer. On est bien à notre place, on doit continuer à regarder vers le haut."

Cela passera par un bon résultat dès ce dimanche à Ster, qui s’alignera entre autres sans son gardien titulaire, Julien Crespin. "C’est un gros derby qui nous attend. Cela devrait être un bon match de foot. Les deux équipes se connaissent bien, on n’est pas là pour se casser. J’ai par exemple joué avec Domken et Crisigiovanni à Aubel, j’étais en classe avec Dewez…"

Avant sa suspension, le diplômé en éducation physique avait déjà inscrit 4 buts. "" J’espère poursuivre sur ma lancée, sourit-il. Mais je ne sais pas encore si je vais jouer. "

À noter que le Sterlain Quentin Chandelle n’est pas encore fixé sur la gravité de sa blessure au genou, encourue dimanche dernier à l’UCE. Une déchirure des ligaments croisés est néanmoins à craindre.

Ster-Franco. – Malmundaria (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Lousberg

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Lambrechts, Joao, Hermant, Domken, Gilis, Delhez, Restiglian, Boreio, Dardenne, Calisgan, Crisigiovanni, Wangermez, Raskin, Thelen.

Absents: Chandelle, Crespin (blessés), Scheffer (suspendu).

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R.Jacob, Q.Jacob, Bucak, Vicqueray, Denis, Cassoth, Crosset, Custinne, Mathonet, Samray, Nijhof, Le Bohec, Geelen.

Absents: Krings, Errens (blessés). Marvin Ernens, qui a repris avec la P4 la semaine dernière, s’est de nouveau blessé. Oury, Dethier, Dupont et Kivrak (P4)