Maintenant, Hombourg va devoir marquer ! Dès dimanche contre Ougrée ?

Or, pour gagner, il faut marquer ! Et c’est là que le bât blesse actuellement pour la deuxième meilleure défense de la série. Un seul petit but inscrit sur les 4 dernières rencontres, c’est trop peu, et le T1 Michel Schwontzen le sait. "Ça fait trop longtemps qu’on traîne des matchs nuls. Prendre un point à chaque fois ne sera plus suffisant si on veut avancer. Il va falloir gagner des matchs et s’il y a bien une rencontre où on doit vouloir aller chercher les trois points, c’est celle-ci", estime le technicien qui va donc demander à son équipe de prendre plus de risques qu’à l’accoutumée. "Notre ADN reste ce bloc solide que tout le monde connaît mais les consignes vont évidemment un peu changer pour amener plus de danger et enfin marquer les buts qu’on n’a pas su inscrire ces dernières semaines."

Hombourg – Ougrée (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Poulain

HOMBOURG: X. Stassen, T. Schnackers, Duthoo, D. Meunier, Bauwens, Potoms, Martin, Heudt, Baltus, Bayard, A. Schonbrodt, Schwontzen, S. Meunier, Degueldre, A. Schonbrodt, T. Beckers, C. Schonbrodt

Absents: Bartholomé est en vacances, Hick est à nouveau sélectionnable et pourrait intégrer le groupe à la place de Clément Schonbrodt qui est incertain.