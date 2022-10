Jordan Remacle (La Calamine) arrête en fin de saison : « Mon corps dit stop »

"Tout avait été clair avec Herstal et on s’était quitté en bons termes. Je suis venu à La Calamine avec l’ambition d’atteindre la D3 Amateurs et c’est chose faite. Je vais apporter mon expérience sur le terrain jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera terminé" annonce le médian de 36 ans et il s’en explique. "La tête voudrait encore jouer plusieurs années mais je sens que mon corps dit stop. Je ne veux pas faire l’année de trop. Quand je suis incapable de porter mon fils de 5 ans le lendemain d’un match tellement mes articulations me font souffrir, il faut savoir se rendre à l’évidence", dit-il, avant d’évoquer son avenir et sa potentielle reconversion. "Je suis titulaire du diplôme UEFA B. La suite je la vois donc au poste d’entraîneur mais il n’y a encore aucun pourparler en cours. Cela pourrait être à La Calamine ou ailleurs, je suis ouvert à toutes les propositions", précise l’ancien joueur pro.

Après une bonne entame de championnat, les Germanophones accusent le coup et pointent à la 11e place. Jordan Remacle a été éloigné des terrains quelques semaines mais le revoilà aux affaires. Cette absence coïncide avec le petit coup de mou des Calaminois mais il n’y voit pas de rapport. "C’est une coïncidence car l’équipe tourne tout aussi bien sans moi. On est monté avec énormément de gars qui viennent de provinciale, ils sont en apprentissage. On doit être à 100% à chaque match et ne pas se permettre de relâchement comme ça a pu être le cas par le passé. On joue avec une pression supplémentaire avec notre position plus délicate et on n’avance pas avec des partages. Il faut gagner des matches et ça commence dès ce dimanche" prévient le désormais futur ex-joueur.

La Calamine – Herstal (Dimanche, 15 h)

Arbitre: M. Mathieu.

LA CALAMINE: Bennane, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Hungs, Joiris, Lazzari, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents: Aritz (suspendu 1/1), Krhlanko (blessé), Islamovic (raisons privées), Hamoir, Seewald, Roex (Erasmus), Meessen, Kamalandua (P2), Yildiz (travail), Rombach (choix).