"Ce sera très compliqué car Wanze/Bas-Oha est une très bonne équipe à qui tout réussit", estime Anthony Niro. "Mais de notre côté, on joue toujours bien contre les grosses équipes et un résultat positif me semble possible. Il faudra cependant être costaud et solidaire pour prendre quelque chose."

En football, il y a des équipes qui vous réussissent plus que d’autres. Pour le grand défenseur aubelois, Wanze/Bas-Oha en fait partie. La saison passée, sous les couleurs raerenoises, il a battu les Wanzois à deux reprises. "Personnellement, ils me réussissent en effet très bien", enchaîne-t-il. "On peut même dire très bien si on voit les résultats de la saison passée. J’espère que l’expression jamais deux sans trois va se confirmer. Il est temps que la roue tourne enfin pour nous et une victoire ferait un bien fou au comité, au coach et aux joueurs. Quant à savoir si je vais tuyauter mon papa, la réponse est non. Il n’en a pas besoin puisqu’il connaît la plupart des joueurs et sait ce qu’il doit faire."

En signant à Aubel, Anthony Niro ne s’attendait certainement pas à vivre un début de saison aussi compliqué. Malgré tout, il se veut confiant pour la suite et n’attend qu’un déclic pour tout le groupe. "Nos efforts et notre travail vont finir par payer. Si ce n’est pas cette semaine, ce sera la suivante. On sait qu’on a du mal à marquer et n’avoir mis que cinq petits buts est frustrant. Pourtant, ça se passe bien à l’entraînement mais ça ne nous sourit pas le dimanche. Mentalement, ce n’est pas simple mais on a la chance de pouvoir compter sur un coach motivé et un comité qui est derrière nous. L’important à présent est de prendre des points pour sortir de cette spirale négative", conclut-il.

Aubel – Wanze/Bas-Oha (Dimanche 14h30)

Arbitre: M. Fickers

AUBEL: Beckers, Lahaye, Diallo, Y. Charef, Remacle, A. Charef, Ernst, Spits, Niro, Willem, Temsamani, Lennertz, Fdhili, Monte + 1 joueur à désigner.

Absents: Monteca, Bauporte, Kerff, Hansen, Rexhepi et Cuypers (blessés), Van Hoof (suspendu), Colling (vacances).