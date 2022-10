Elsaute veut enchainer pour « dissiper les doutes » contre Beaufays

enchaîner par une deuxième victoire d’affilée, ce qui n’est plus arrivé depuis début septembre du côté elsautois, permettrait au groupe de retrouver une confiance quelque peu mise à mal avec les résultats en dents de scie des dernières semaines. "On a connu une période plus difficile où les moments d’absence nous ont coûté très cher, confirme le bras droit de Boris Dome. Contre Hannut, l’UCE Liège et Malmedy, notamment, on a laissé filer des points qui nous tendaient les bras. Il va falloir gommer ces moments de relâchement si l’on veut aller de l’avant. Un résultat positif permettrait de dissiper le doute qui a pu s’installer dans la tête des joueurs. Et nous remettrait sur les bons rails pour les sept derniers matchs qui restent avant la trêve hivernale."

Si les Verts viseront la victoire, "comme toujours", ils savent que des faits de matchs pourront changer l’issue de la partie. Cette fois, le résultat sera bien plus important que la manière. "Il nous est souvent arrivé de dominer un match sans arriver à l’emporter. Il faut savoir parfois apprendre à gagner en mettant le bleu du travail." Et tant pis si la philosophie du club n’est pas respectée.

Contrairement au reste de la P1, les Elsautois ne joueront pas mardi. Le duel contre Ster-Francorchaps ayant été reporté au 24 novembre.

Elsaute – Beaufays (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Baudon.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Williot, Fassin, Campo, Maréchal, Dohogne, Roggemans, D. Deville, Mjikam, Corman, G. Devoille, M. Diané, Piette.

Absents: Tossings (voyage de noces) et Ameur (suspendu).