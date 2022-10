David Rico-Garcia (Dison) : « Continuer à progresser tout en prenant du plaisir »

Passé par les centres de formation du Standard de Liège et de Villarreal en Espagne, David Rico-Garcia s’est engagé au Stade Disonais, il y a de ça trois saisons. Malgré ses 33 ans, l’ancien portier de Visé et de La Louvière continue à apprendre des plus grands et souhaite poursuivre sa progression. "Dans les face-à-face, on s’inspire beaucoup de ce que peuvent faire Courtois, Alisson ou Ter Stegen, notamment dans les déplacements et dans le positionnement. Sur les phases arrêtées et les ballons aériens également, j’apprends à mieux me placer en fonction de la hauteur du bloc défensif. Ce n’est pas toujours évident de modifier une partie de son style de jeu à cet âge, il faut parfois se faire violence. Tu es habitué à faire quelque chose qui marche, mais il faut se dire que c’est pour ton bien et que cette nouvelle méthode fonctionnera également. Je suis content de continuer à m’améliorer et de prendre du plaisir aux côtés de très bons joueurs."