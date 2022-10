Tennis de Lambermont: le hall permanent avec terrains couverts attendra: "On va proposer un nouveau projet"

"À notre grand désarroi, nous avons essuyé un refus de la banque sur le projet rentré et devons donc nous remettre au travail pour représenter un nouveau projet qui répondrait aux attentes de chacun" a récemment fait savoir le club à ses affiliés, par voie de communiqué.

Le président du club lambermontois Gérard Médol tient toutefois à souligner que le projet, que certains espéraient voir aboutir pour l’automne 2023, n’est pas mort, loin de là.

"La conjoncture n’est pas facile, on le sait, mais il faut voir ça comme un report, tout simplement" préconise l’homme fort du RETCL. "Le projet actuel prévoyait de relier le hall et les terrains couverts directement au club house, via une passerelle. Je pense qu’il va falloir revoir le projet et peut-être abandonner cette idée."

Le Comité ne lâche rien et compte bien ficeler au plus vite un nouveau projet, sans cette fameuse passerelle, mais toujours avec plusieurs (trois ou quatre) terrains couverts, d’une surface qui reste à définir.

Pour rappel, actuellement le club de Lambermont utilise une "bulle" amovible sur ses terrains 3, 4 et 5, qui est généralement retirée durant l’été et installée au début de l’automne. Le hic, c’est que l’installation est particulièrement contraignante et, surtout, énergivore.

Après avoir mené à bien le projet padel (quatre terrains de dernière génération, dont deux couverts), synonyme d’immense succès Sur les Joncs, le club compte bien continuer sur sa lancée. Le projet de trois ou quatre terrains de tennis couverts sous un hall permanent devrait voir le jour, mais un peu plus tard que prévu et sous une forme qui reste à définir, tout simplement.