Le SpaItalia 2023 prévu le 11 juin

"L’événement conserve donc son positionnement idéal au début de la période estivale, commente Florian Jupsin au nom de DG Sport. Nous sommes en train de travailler au programme de cette prochaine édition, et les ingrédients qui font le succès du Shell SpaItalia seront plus que jamais au rendez-vous. En juin dernier, plus de 500 voitures avaient ainsi pris part à la Parata Italiana, ce qui a constitué un nouveau record. Que nous avons l’intention de rééditer, puisque c’est la capacité maximum de la piste de Spa-Francorchamps dans ces conditions…"