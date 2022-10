Grégory Hendrick à la tête des Hautes Fagnes : « Devenir entraîneur était une option » (P2C)

"Je ne sais pas si ce changement va modifier quelque chose mais on va essayer de faire au mieux pour le bien du club. L’objectif est bien sûr de se sauver", explique le nouvel homme fort de la RAHF. "Il faut aussi retrouver l’ambiance qui était la nôtre. Quand tu ne gagnes pas, c’est dur mentalement et des petites tensions surviennent. On va mettre tout le monde devant le miroir et reposer des bases pour bien repartir. On va à Rocherath ce dimanche et il faut aller chercher quelque chose. Il est temps de retrouver la confiance et ça passe par engranger des points."

« Plus rapide que prévu »

Celui qui cumulait le rôle de joueur avec celui de T2 va à présent se concentrer uniquement sur celui d’entraîneur. Il a également une petite pensée pour son ancien mentor. "On se connaît depuis des années et j’aurais voulu qu’il reste en place", enchaîne-t-il. "Le comité en a décidé autrement et c’est comme ça. On s’est eu au téléphone mercredi mais, à ce moment-là, ni lui ni moi ne savions que je serais l’entraîneur. J’ai reçu un coup de téléphone du comité une heure plus tard."

Si Grégory Hendrick se voyait reprendre une équipe une fois ses crampons remisés au placard, il ne s’attendait pas à ce que ça aille si vite. "Devenir entraîneur était une option mais peut-être pas directement à la tête d’une équipe première. Je pensais plus vite commencer par une équipe de jeunes mais c’est un peu plus rapide que prévu", conclut-il.

À noter qu’il y a un match en P2C ce vendredi. À 20h, Recht reçoit Amblève pour un derby qui s’annonce très intéressant. En cas de victoire, les hommes de Jérôme Stark peuvent réintégrer le top 5 alors que les Amelois voudront rester au contact des deux premiers.