En 2023, pas d’équipe au Pesant Liégeois, pas de juniors au VC Ardennes: que se passe-t-il ?

Au Pesant Légeois, une année blanche

Le soir du 17 octobre 2022, le conseil d’administration du plus ancien club wallon encore en activité (constitué en 1891) a décidé de ne pas constituer d’effectif pour 2023. Ce qui n’était plus arrivé depuis… 2004. "Cette situation s’est produite deux ou trois fois au cours de notre histoire, parfois sur une période de quelques années", précise le Blegnytois Fernand Lambert, président du Pesant. En cause: pas assez de coureurs. "Ce n’est pas du tout une question de budget. J’avais dit que je voulais un groupe d’une vingtaine d’éléments pour assurer une bonne présence sur les manches de Coupe de Belgique et les autres belles courses auxquelles nous participons. Nous avons eu des réponses positives, mais pas assez. Au moment de prendre notre décision, nous étions à une douzaine. Nous aurions pu attendre la fin de la période des transferts (NDLR: ce 31 octobre) et espérer encore des arrivées, mais nous avons voulu leur donner l’opportunité de signer ailleurs avant qu’il ne soit trop tard. Au cas où nous aurions quand même été trop peu."

Pour l’inoxydable Fernand Lambert, une des raisons de ce désamour pour la catégorie des espoirs s’explique… par l’éclosion de (très) jeunes parmi les meilleurs mondiaux. "Je pense à Evenepoel, Uijtdebroeks notamment. C’est un peu la locomotive qui tire à l’envers: les juniors qui font quelques petits résultats pensent être prêts pour le grand saut vers une continentale. Pour moi, malheureusement, beaucoup se font de faux espoirs."

Au Pesant Liégeois, rappelle notre interlocuteur, les jeunes n’ont pas la pression du résultat et voient la plupart des frais pris en charge par le club: droit d’accès, équipements, dossard en sélection. Et la licence leur est remboursée fin d’année, à condition d’avoir pris part à assez de compétitions.

Bref, pas de maillot mauve au sein des pelotons en 2023. Et après ? "Je n’espère pas, mais je ne désespère pas. Nous verrons dans un peu moins de douze mois." En attendant, "nous allons recentrer notre activité sur les organisations". Et elles sont nombreuses: LBL espoirs (15 avril), Flèche wallonne élites et dames (19 avril), Liège-Bastogne-Liège élites et dames (23 avril), Liège-Bastogne-Liège aspirants (23 avril), Liège-Bastogne-Liège juniors UCI (6 mai) et Tour de la Basse-Meuse cadets (9 et 10 septembre).

Fernand Lambert. ©A.Vidua

VC Ardennes: une catégorie en moins

Du côté de la filière ardennaise fondée en 1991, c’est officiel: il n’y aura pas d’équipe complète en juniors pour la saison 2023. Actuellement, un seul élément y est toujours inscrit dans cette catégorie: l’Aubelois Simon Dony, fils d’une des membres du comité, Marie-Claire Vogts. "Nous essayons de sauver les meubles. En trouvant un coach et un second coureur, nous pourrions compléter des équipes d’autres structures sur des courses", note le président, Philippe Kessels. "Normalement, nous aurions dû être une dizaine en juniors, mais il y a eu un exode."

Manifestement, divers éléments ont poussé les jeunes à partir. Il est question de désinscriptions de "dernière minute" à des compétitions, de manque de perspective, de problèmes relationnels avec le désormais ex-responsable de catégorie. "Au niveau du comité, nous avons en plus été fort occupés par les épreuves organisées", ajoute Philippe Kessels. Soit six en tout, outre une aide apportée une fois à Lontzen. "Il y a également l’effet Covid: pendant 2 ans, plus personne ne commençait le vélo et cela se ressent maintenant."

Contrairement à ce qu’une rumeur laissait entendre, il y aura bien des cadets au VC Ardennes en 2023.

La suite ? Philippe Kessels et ses acolytes espèrent faire fructifier le succès actuel de la section jeunesse (7 à 13 ans), garnie de plus de 50 néo-cyclistes. "C’est énorme. Nous recevons une demande chaque semaine. Et ceux qui essayent ont tendance à rester. Notre objectif est donc d’élargir la base pour que les cadets et juniors aient un vrai vivier. Dans le futur, nous espérons donc y avoir de plus gros groupes."