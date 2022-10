Certes, l’événement a bien évolué depuis la première édition en 1985, même s’il reste la grand-messe annuelle du sport automobile amateur au sens le plus noble du terme. Depuis des mois, dans les garages, les "deuches" de course sont préparées, peaufinées, relookées pour ce double tour d’horloge. Elles seront une bonne quarantaine ce samedi sur la grille de départ et, comme le veut la tradition, la lutte pour la gagne sera à nouveau intense.

De nombreux pilotes régionaux seront bien évidemment de la fête. Et parmi eux l’équipe "The Golde Horse" chère à André Blaise, championne en titre de la 2CV Racing Cup, et qui après sa deuxième place l’an dernier visera à coup sûr le podium avec Jean-Pierre Blaise, Georges Cremer, Sébastien Piette et Gérard Schmidt.

Avant tout affaire de spécialistes, on retrouvera aussi en course des figures incontournables comme Jean-Pierre Van de Wauwer ou Georges Beaupain. Si elles occuperont encore le haut de l’affiche, depuis plusieurs années, 2CV et autres Dyane ne sont plus seules en piste. Elles ont été rejointes par leurs "cousines", les Citroën C1, bien plus jeunes, mais tout aussi sympathiques.

Parmi la cinquantaine de petites bombinettes, on retrouvera au volant d’anciens "deuchistes", comme le trio composé de François Jeukenne, Philippe et Julien Lorquet, mais aussi José Close. On suivra aussi plus particulièrement les évoluions d’un certain Grégoire Munster qui viendra prendre un peu de plaisir au pied du Raidillon avant de rejoindre le Japon. Il aura notamment pour équipier le Français Stéphane Lefebvre, le futur champion de Belgique des rallyes.

De quoi assurer un peu plus encore le spectacle sur la piste.

En vitesse

Parade

Selon une tradition bien établie, une grande parade réservée aux "Deuches" et à leurs petites sœurs de tout style sera organisée ce samedi avant le départ des 24 Heures. Pas moins de 400 véhicules s’élanceront alors pour un tour du plus beau circuit du monde.

Programme

Après ce vendredi 28 octobre consacré uniquement aux essais libres, les choses sérieuses débuteront samedi dès 9h avec les essais qualificatifs, suivis de la course du BGDC à 12h15 avant le départ des 24 Heures 2CV à 17h30 pour une arrivée dimanche à 16h30, changement d’heure oblige.

Gratuit

Comme chaque année, l’accès au circuit, mais aussi aux gradins et ainsi qu’aux paddocks, sera entièrement gratuit tout au long du week-end. De quoi profiter en famille de cette grande fête du sport automobile amateur.