Apprécié, le parcours a subi plusieurs adaptations. "Des changements qui donnent un plus au circuit", nous souffle le "voisin" stavelotain Steve Bajot, qui y a fait un détour cette semaine. Et précise: "Ils ont monté 7 ou 8 marches d’escaliers, 4 nouvelles petites bosses pour casser un peu la vitesse et un portage pour passer un talus de 2m de haut."

Rendez-vous ce dimanche au hall des sports. Départs entre 10h (les U10) et 15h30 (élites et masters).

Le tracé en photos

Les escaliers. ©C.Gilon

Dans les labourés malmédiens. ©Challenge H. Bensberg