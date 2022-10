Rallye de Jalhay 2022 : Bruno Blaise et Valery Soret renouent avec le succès « malgré un début compliqué »

Dans les Divisions 1 à 3 réservées aux voitures moins puissantes utilisant des pneus conventionnels, les candidats à la victoire étaient également nombreux. Bruno Blaise et Valery Soret y ont eu le dernier mot avec leur inusable et toujours aussi redoutable "petite" Opel Corsa.

Un rallye qui reste piégeux

"Nous avons pourtant connu un début de rallye compliqué, avec deux neutralisations et autant de temps forfaitaires dans la première boucle. Il était donc difficile de se situer exactement par rapport à nos adversaires", rappelait le multiple vainqueur. "Ensuite, nous avons dû nous battre jusqu’au bout face à l’Opel Astra d’Anthony Lejeune et Laurent Schimpfessel (victorieux en classe 3/10) nettement plus puissante. Nous devions compenser les nombreuses secondes perdues dans la montée du Bois des Gattes dans les autres spéciales."

Le podium final était complété par d’autres régionaux avec Faustin Lahy et Adrien Beauve. Auteurs d’un superbe rallye avec leur Renault Clio 2, l’équipage membre du club organisateur remportait la classe 2/6. Une récompense que décrochaient également Michaël Pirnay et Felix Acedo Sancho (Citroën AX Sport) en 3/8, ainsi que Cédric Blaise et Nicolas Delvaux (Citroën Saxo VTS) en 2/5.

Tous ne furent pas aussi heureux. Une fois de plus, le JMC Rallye fut particulièrement piégeux pour les hommes et leurs montures avec près de la moitié des équipages contraints à l’abandon, dont celui de Logan Pirard et Thierry Lefin dans la dernière étape spéciale.