Après un intérim de quatre matches assurés par Cédric Delhougne (2 victoires et 2 défaites), le comité bleu et noir vient de trouver son nouveau mentor.

Et il s’agit d’un retour puisque Geoffrey Marette, également passé par Herve (P2) durant deux saisons, avait déjà entraîné Welkenraedt B entre 2016 et 2018.

"Welkenraedt, c’est le club qui m’a donné la chance de démarrer en tant que coach et je ne l’oublie pas. En 2018, j’avais postulé afin de reprendre l’équipe de P2, mais c’est finalement Geoffrey Foguenne qui avait obtenu le poste. C’est alors que j’ai eu l’opportunité de signer à Herve, où nous jouions le Top 5 en P2C avant l’arrêt des compétitions à cause du Covid. Malgré les bons résultats engrangés, j’ai appris en février 2020 que je ne serai pas reconduit chez les Fromagers et je n’ai plus entraîné depuis. Mais j’en ai profité pour passer deux brevets d’entraîneur."

Mais alors, pourquoi revenir entraîner une équipe de P4 aujourd’hui?

"J’éprouve une grande sympathie pour ce club et je suis là pour l’aider, mais j’ai accepté le défi à une seule condition: que le club me laisse partir au cas où une opportunité venait à se présenter à un échelon supérieur. J’ai été très clair lors de notre discussion, mon ambition est de retrouver la P2, mais pas à Welkenraedt, puisque Grégory Degotte semble bien en place actuellement et mon but n’est certainement pas de lui faire de la concurrence."

La première rencontre du tacticien à la tête de sa nouvelle équipe ne s’annonce pas comme une partie de plaisir, puisque Soiron, qui s’apprête à recevoir les welkenraedtois ce dimanche, reste sur une spectaculaire victoire le week-end dernier face aux ex-leaders Charneutois.