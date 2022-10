"On a eu une réunion pendant l’entraînement et c’est à ce moment-là que la décision a été prise. On l’a ensuite annoncée à Tommy", précise Jean-Marie Bodarwé, le responsable de la cellule sportive.

Plus que les résultats – les Hautes Fagnes sont derniers avec un maigre bilan de 6 points sur 33, c’est un ensemble de petites choses qui ont poussé le club à prendre une telle décision.

"Il faut savoir que Tommy avait présenté sa démission il y a trois semaines après le match contre Weywertz (0-1). Mais nous ne l’avions pas acceptée", enchaîne le dirigeant fagnard. "Depuis lors, on sentait que quelque chose s’était cassé avec les plus âgés du noyau. Il y avait beaucoup de nervosité dans le groupe, et même des engueulades entre joueurs. Ce n’est pas dans leurs habitudes et Tommy n’arrivait plus à les canaliser. Et ça, ça ne lui ressemble pas. Lui qui vit toujours ses matches à 100%, il a passé les deuxièmes mi-temps de nos dernières rencontres assis sur le banc, sans réaction. Il fallait qu’on fasse bouger les choses."

Si cet épilogue semblait inéluctable, le club cher au président Thunus n’oublie pas l’excellent travail réalisé par son désormais ex-mentor.

"Ce n’est vraiment pas évident de se séparer après cinq années de collaboration. On n’oublie pas tout le travail qu’il a effectué et, à ce niveau-là, on n’a rien à lui reprocher. L’avenir nous dira si on a eu raison ou tort. Une chose est sûre, ce n’était pas une décision facile à prendre. On n’est jamais qu’en provinciale et on ne veut blesser personne. Tommy est vraiment quelqu’un de bien."

« Analyser les choses en interne »

Malgré une situation compliquée sur et en dehors du terrain, Jean-Marie Bodarwé veut croire en des jours meilleurs. Pour lui, le groupe a les qualités pour assurer son maintien.

"On va d’abord consulter en interne puis analyser les choses pour voir comment on va poursuivre. On n’est pas résigné et j’estime qu’on a le noyau pour se sauver."

Concernant le nom du futur coach, rien ne filtre pour le moment. Une réunion est prévue ce soir et on pourrait y voir plus clair au terme de celle-ci.