Équipe type: voici le 9e FC l’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

Derrière

Dans les buts, nous retrouvons Cédric Arend (Espoir Minerois, P2B) qui a réussi sa première clean sheet de la saison qui déboule sur… la première victoire des Thimistériens.

Devant lui, nous retrouvons à gauche, Maël Legros (Olne, P2B), qui a superbement tenu le flanc offensif rechaintois. En défense centrale, Martin Schillings (Dison, D2 ACFF) qui s’est bien débrouillé à une place qui n’est pas la sienne. Mohammed Nalbou (Heusy, P2C) complète cette charnière centrale avec une solide prestation face au RCS Verviers, son ancien club. Avec un but et un match solide, Florian Samray (Malmundaria, P1) complète cette défense à quatre.

Milieu

À gauche, Lionel Demelenne (Melen, P1) a été prépondérant dans la victoire mélinoise face au FC Eupen avec un but et un assist. À droite, Lucas Petit (Baelen, P3D) a bien aidé son équipe avec deux assists et un but face à Lontzen. Dans l’axe, Markus Klauser (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) a marqué un doublé contre Durbuy. À ses côtés, Medhi Echchekhar (Soiron, P4F) a inscrit un doublé sur penalty alors que ce dernier avait appris le décès de sa grand-mère à la pause.

Attaque

Avec son triplé face au FC 3 Frontières, Ismail Aksu (Emmels), P2C a lancé son équipe vers la victoire. Yannick Hanssen (Elsaute B, P3D), quand il ajoute l’efficacité (2 buts samedi soir) à son travail incessant, il devient indispensable.

Sur le banc, mais…

Antoine Gillet (Lambermont B, P4F), Fred Thelen (Welkenraedt, P2C), Alessio Krafft (FC Eupen, P1), Dorian Flagothier (Hautes Fagnes, P2C) et Lucas Botterman (Bolland B, P4F) auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

Cette fois, c’est Gino Piol (Espoir Minerois, P2B) aux manettes. L’entraîneur minerois remporte avec son équipe leur première victoire de la saison dans un derby face à Herve.