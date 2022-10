À 8 ans, il découvre le tennis de table dans l’école des jeunes de Vervia. "Le premier entraîneur qui m’a marqué, c’est Étienne Van Acker", relate le droitier. "J’ai tout de suite accroché et fait mes classes là-bas." Il progresse très vite, est repéré et complète son entraînement à Blegny. "J’ai été sélectionné pour des compétitions internationales que je pouvais disputer uniquement si elles étaient sur le territoire belge" précise Bill. La faute à une situation de sans-papier qui lui interdit de passer les frontières. Heureusement, la famille a été régularisée en 2021. "Nous devons un grand merci à Didier Nyssen dans cette matière", tient à préciser le jeune Mongol. Puis sa progression au ping l’emmène à Tiège où il évolue depuis trois ans. "L’entraînement avec les B0 me permet de progresser" s’enthousiasme le joueur aujourd’hui classé B2. "Sous la houlette de Cédric Mahy, j’ai développé mon jeu offensif. Mon point fort est assurément le revers d’attaque. Je suis aussi en progrès sur la tactique. Ça m’intéresse. Désormais je réfléchis plus avant de jouer le point."

Bill joue aussi le critérium national à Louvain-la-Neuve. Il a évolué en division 1 lors de la phase disputée en octobre. Il y affronte des B0 et ce classement est son objectif de fin de saison. Même si humblement, il reconnaît qu’il y a encore du chemin. Mais il se donne les moyens d’y arriver en fréquentant la salle de ping cinq fois par semaine. Assurément, Tiège dispose là d’un grand espoir qui fait aussi le plaisir de son papa, spectateur attentif de chaque match à domicile.