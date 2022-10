À Aubel, la T1 Audrey Welter n'a "jamais vu ça en 21 ans de football", Bellevaux remporte l'affiche du sud, l'Espoir Minerois mitigé

Chez les voisins de l’Espoir Minerois, on recevait Saive pour une rencontre indécise. "On l’emporte 2-1 donc l’essentiel est acquis mais il faudra plus que ça dans le derby contre Aubel dans deux semaines" prévient l’entraîneur minerois Stefano Senis. "On a livré un match compliqué, alors que Saive proposait de bonnes choses." Les buts de Dekens et Cabuk ont toutefois suffi à l’emporter. Côté silvatien, c’est Caroline Pedalino qui a secoué les filets.

L’autre club de la commune de Thimister-Clermont, à savoir Elsaute, avait fort à faire avec un déplacement chez le leader Liège B. Pas de miracle pour les Étoilées, toujours coincées en bas de classement, et qui se sont inclinées 3-0. Pirard, Bernard et Bourgeois ont joué les artilleuses sang et marine.

Bellevaux fait chuter Sart

Formation liégeoise elle aussi opposée à une mal classée, Cointe n’a pas fait dans le détail contre La Calamine, avec un cinglant 9-1. Jenny Schings a toutefois sauvé l’honneur des Frontalières, qui occupent la dernière place au classement.

Enfin, dans le sud de l’arrondissement, le duel de milieu de tableau entre Bellevaux et Sart a tourné à l’avantage des visiteuses.

Valentine Ballmann, Naila Karangwa et Ana Maria Petrache ont dessiné la victoire 3-0, tout comme la gardienne Marine Pagnoul qui a su garder ses filets inviolés.