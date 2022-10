Le joueur, âgé de trente ans, a débuté le match face à l’UCE (23/10) sur le banc avant de monter au jeu à la mi-temps. S’il n’a pu éviter la défaite (2-1) de ses couleurs, il a en tout cas ramené du suspense en fin de rencontre en inscrivant le but de l’espoir. "Quand on monte au jeu et que l’équipe est menée, on essaie d’amener un électrochoc et d’insuffler un peu de vie dans le match. C’est juste dommage que mon but ne soit pas tombé un peu plus tôt aujourd’hui."

La rotation n’est pas quelque chose de facile à accepter pour un joueur de football. "Quand j’ai appris que j’étais sur le banc, j’étais frustré", confiait le flanc droit. "Je pensais commencer le match, même si je revenais de blessure. Le coach m’a expliqué ses raisons. Qu’on soit d’accord ou pas avec les choix du coach, on doit les accepter. J’espère que tout le monde à Ster va garder cette mentalité car c’est une de nos forces. Et de toute façon, une fois qu’on est dans le match, c’est oublié."

Avant d’aller à Sclessin

Formé à Eupen puis passé par Welkenraedt, Blegny et Elsaute, Thomas Thelen en est à sa sixième saison du côté du circuit. "Et je crois que je ne suis jamais venu m’imposer à l’UCE avec Ster", soupirait-il, avant de prendre la direction de Sclessin pour y supporter les Rouches.