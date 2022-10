Momo Nalbou (Heusy) « savoure sa petite revanche personnelle »

"On jouait bien mais on ne marquait pas. Cette situation était très frustrante", nous expliquait Mohamed Nalbou après la rencontre. "Mais aujourd’hui (lisez dimanche) , on a vraiment été très efficace. Dès le départ, on a pris Verviers très haut et c’est ce qui a fait la différence."

3-0 au coup de sifflet final, la fête pouvait commencer. La musique n’a d’ailleurs pas mis bien longtemps avant de résonner dans le vestiaire dans Rouches. Le défenseur heusytois ne cachait pas non plus son immense satisfaction. "Ça me tenait à cœur de faire un gros match, et ce pour plusieurs raisons. D’abord pour l’équipe et le club, ensuite pour René (D’Haese) et enfin pour moi. J’ai été formé au Centre de Formation avant de passer par quelques clubs. Je suis revenu à Verviers au moment de la fusion mais ça a été très compliqué. Je prestais bien à l’entraînement mais je n’étais pas repris dans les quinze le dimanche. Je n’ai donc quasi pas joué avec l’équipe A. La saison suivante, je suis venu ici à Heusy. C’est donc une petite revanche personnelle et je savoure. Cette victoire me fait énormément plaisir. Mais je précise que je n’ai aucune rancœur envers Verviers."

À Heusy depuis maintenant deux saisons, l’ami Momo s’y sent comme chez lui. Et si le premier tiers de championnat n’a pas répondu aux attentes, il se veut ambitieux pour la suite. "Je me plais très bien ici et nous formons une bande de potes. C’est un club familial dans lequel on se bat les uns pour les autres. J’espère qu’on va réussir à aller chercher une tranche ou le top 5. Je pense que nous avons l’équipe pour jouer le haut du classement", conclut-il.