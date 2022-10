Martin Schillings (Dison) l’avoue: « J’ai fait une croix sur le foot pro »

"J’ai eu beaucoup moins de déchet dans mon jeu. Les conditions climatiques de ce dimanche me convenaient mieux, j’aime quand le terrain est plus gras et glissant" entame-t-il. Débutant le football à Baelen, ce médian défensif a ensuite été formé au Standard de Liège dès l’âge de neuf ans, avant de poursuivre à l’AS Eupen, où il avait signé son premier contrat professionnel.

Après quatre saisons à Visé, c’est au Val Fassotte qu’il poursuit sa carrière footballistique. "En fin de saison passée, j’ai fait une croix sur le foot pro. Je voulais penser à mes projets futurs et me recentrer sur une vision à plus long terme. Je me focalise sur mon boulot et sur une maison pour un avenir familial. Je travaille dans le parachèvement intérieur et avant je le faisais à mi-temps. J’ai pu augmenter mon temps de travail tout en conciliant le football ici à Dison en maintenant un bon niveau" précise-t-il avant d’évoquer son repositionnement défensif pour former la charnière centrale aux côtés de Kissima Mara, pour la réception des Verlainois. "J’ai évolué à cette place car Alessio Biondolillo s’est blessé la semaine dernière. On a formé un bon duo avec Kiss (Kissima Mara) même si on a encaissé un but en fin de match. Cela dit, je préfère évoluer dans le milieu car j’ai une bonne vision de jeu et un gros volume de jeu pour faire beaucoup de courses. Maintenant, c’est le choix de l’entraîneur et je jouerai où il le décidera, tant que je joue (rires)" conclut le numéro 3 de l’équipe de Christophe Kinet.