La rencontre entre Robertville B et Malmedy A en P2 a donné lieu à une seule belle mais elle s’est avérée décisive pour la victoire. En effet, elle se joue sur le dernier match. Le local Adrien Thunus s’incline sur Sébastien Blaise, le leader visiteur. Du coup, la victoire penche du côté des gars de la Warche.

Ce qui fait dire au Malmédien Jérôme Fassin qu’un nul aurait été logique. "Blaise n’était pas à l’aise dans cette salle et d’ailleurs, il s’incline sur Étienne" relate le capitaine visiteur. "Mais sur le dernier match, il fait le boulot et nous apporte le point de la victoire d’équipe. Quant à Jean-Louis Canada, avec une victoire individuelle, il se cherche un peu en ce début de saison. Il a mis de nouveaux caoutchoucs et va faire mieux dans les semaines qui viennent. Moi, j’étais vraiment content de constater que Claude Georges ne jouait pas pour Robertville, le match aurait été tout autre ! Mais assurément, le grand monsieur de la soirée, c’est Sébastien Boeckmans qui gagne tous ses matchs, sauf contre le picot de Dominique Plasman." Il est vrai que le service de Boeckmans en aura embêté plus d’un tout au long de la soirée.

Voilà Malmedy qui s’isole à la deuxième place derrière Minerois C. Les Miniers semblent intouchables même si Benoît Hardy a laissé échapper son premier match cette semaine mais cette confrontation, programmée en semaine 11, vaudra le détour. Enfin écoutons Cédric Étienne. Le capitaine local n’est pas abattu. "Il n’y a pas de déception. Pour la plupart, nous découvrons la P2. Le niveau est très amusant, la série est homogène. Jusqu’à présent, on a gagné quand il fallait et l’objectif du maintien est réaliste."