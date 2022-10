Le point sur la nationale: Tiège A en difficulté en N1

À l’étage inférieur de la N2, Tiège B est bien parti pour réaliser l’objectif de maintien. La victoire de cette semaine sur Cajmir confirme la bonne forme de Benjamin Dejong, Michael Parotte, Jérôme Pirard et Jimmy Marcoux.

Tiège C, en N3, suit la même trajectoire. Malgré un quatrième joueur plus faible, Jean-Marie Collette est D2, l’équipe décroche un bon nul grâce à Xavier Noël, Jérémy Parotte et Loic Delnoy. Dans l’autre série de N3, Minerois A est dixième et la défaite par le plus petit écart contre la Palette Neufvilles Senne n’arrange pas les affaires. Pourtant, Mathis Douin a fait carton plein. Maxime Degive prend deux matchs, Tom Lambiet apporte un point. Malheureusement, Arnaud Lecloux reste impuissant.

En WB, Vervia A est dernier mais la première victoire se rapproche. Grâce à l’irréprochable Luc Giergen, l’équipe s’incline 9 à 7 et montre qu’elle y croit. De son côté, Minerois B s’incline à Marloie mais l’équipe est bien au chaud au classement. Dans la même série, Welkenraedt A gagne 10 à 6 sur l’Alpa. Boury, Eppe, Dupuis et surtout Wagner ont bien joué et sont bien au milieu du classement.

Du côté des dames, Minerois A s’incline en superdivision. L’équipe est avant-dernière. Maïté Heyeres, Anaïs Lambiet et Clara Ceulemans ne décollent pas avec seulement un nul depuis l’entame du championnat. Par contre, l’équipe B est deuxième et sera à la lutte pour monter. Les jeunes Maëlle Joiris, Romane Gilles et Leslie Delhez sont talentueuses et peuvent rêver.