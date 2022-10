Gonay out jusqu’à la trêve ?

Absent depuis plus d’un mois, l’ailier pepin Kevin Gonay n’est toujours pas en mesure de reprendre. "On soupçonne une fracture de la malléole mais il n’a pas encore fait la radio qui le confirmerait." explique son coach Yves Voos. "Si c’est le cas, on le perdra sans doute jusqu’à Noël."

Velghe sur le retour

Touché à la cheville depuis plusieurs semaines, le buteur de Minerois B Michel Velghe est sur le retour et devrait jouer dès le week-end prochain. Assurément une très bonne nouvelle pour son équipe. (D.Ba.)

Provinciale 3D

Amical pour Elsaute B

Une équipe mixte U19/P3 d’Elsaute B ira à Lambermont ce mardi à 19h30 pour un match amical. Ce sera l’occasion de prendre du temps de jeu pour Victor Beckers et Théo Génis.

Première pour Nathan Polis

Pour la première fois, le fils de l’entraîneur de Saint-Vith, Thierry Polis, était repris dans le groupe face à Elsaute B. "Nathan travaille à l’entraînement et mérite d’être récompensé comme tout le monde", expliquait son paternel. Les Noir et Blanc enregistrent les retours de blessure d’Amaury Schoonbroodt et de Ronny Reinartz.

Jalhay endeuillé

Pour recevoir Cornesse, les Jalhaytois étaient privés de leur capitaine Romain Fickers dont le beau-père est décédé accidentellement. L’équipe lui dédie la victoire. Kévin Sabel (suspension) et Quentin Dessaucy (blessé) feront leur retour ce week-end.

Les anciens dépannent

En manque d’effectif (Jordan Emonts-Botz et Pierre Schartz étaient notamment suspendus), Spa a rappelé Arnaud Mathieu et Geoffrey Jacquemin qui avaient arrêté en fin de saison dernière.

Retour de Van Acker

Le Cornésien Ludo Van Acker devrait être dans le noyau dimanche prochain. Benjamin Wadeleux a pris sa 3e carte jaune, Régis Lejoly est toujours en voyage.

Lambermont perd Ngjele

Sorti blessé ce dimanche à Honsfeld, le Lambermontois Stavri Ngjele pourrait louper le prochain match des siens tout comme Achille Naouissi qui sera bientôt papa. Antoine Letiexhe est également douteux pour des raisons professionnelles.

Reprises à Goé

Nicolas Vanderthommen et Kylian Lepaon reprennent l’entraînement ce mardi. Par contre, Olivier Grosjean et Nicolas Heudt sont toujours à l’infirmerie. (S.P.)