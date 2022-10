Basket-ball verviétois | Le commentaire de Damien Maréchal : "La Coupe est (presque) pleine"

Week-end fructueux pour nos régionaux avec un 4 sur 5 en Coupe de province – Dison-Andrimont, Casino Spa, Pepinster B et Herve-Battice qualifiés – et surtout un 2 sur 2 en Coupe AWBB. Aubel et les dames de Herve-Battice se hissent ainsi au stade des quarts de finale de cette Coupe AWBB alors qu’ils peinent à exprimer leur vraie valeur – un peu pour Aubel et beaucoup pour Herve-Battice – en championnat. Aubel devra attendre le résultat de ce mardi pour savoir qui de Grâce-Hollogne ou d’Alleur sera son prochain adversaire. À tous les coups jouable – d’autant plus que ce sera au Green Temple – et il ne resterait alors plus qu’une étape pour atteindre la finale ! Pour Herve-Battice, c’est Neufchâteau qui est au programme. Un adversaire plus compliqué à négocier. Mais dans ce cas, c’est avant tout au zéro sur six en championnat qu’il faut trouver des solutions au plus vite. D.M.