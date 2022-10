Antoine Gillet, le gardien de Lambermont (P4F) : « Probablement ma dernière saison »

Un arrêt de dix ans

Avant d’en arriver là, Antoine Gillet a pas mal bourlingué dans la région.

"Chez les jeunes et jusqu’à 16 ans, j’ai joué à la SRU Verviers. Après un arrêt de dix ans pour raisons personnelles, je m’y suis remis un peu par hasard avec des amis. Je suis passé par Ster-Francorchamps, Andrimont, Lambermont une première fois et puis Hombourg. J’ai 41 ans et me voilà de retour à Lambermont avec mon ami d’enfance et entraîneur Patrick Kosters."

« Ça sent la fin »

En ce qui concerne la suite sportive et personnelle, notre interlocuteur se veut respectivement ambitieux et indécis: "Je pense que nous pouvons jouer le rôle de trouble-fête dans cette compétition. Je crois que nous pouvons ambitionner sérieusement la colonne de gauche au général. Concernant mon futur, c’est probablement ma dernière saison. J’ai trois enfants que j’aimerais suivre davantage dans leurs activités. Si ma décision n’est pas prise, ça sent la fin de carrière quand même…"