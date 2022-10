Alessio Krafft (FC Eupen) : « Nous allons avoir une nouvelle surface synthétique l’été prochain »

La P1, il la découvre comme la plupart de ces coéquipiers. Les derniers vainqueurs du championnat de P2C sont pour le moment en train de déjouer les pronostics, qui les annonçaient descendants. "Au niveau physique, il n’y a pas de grands bouleversements entre la 2C et la P1. Cela joue cependant plus juste, et le jeu est plus rapide", précise le joueur de 31 ans.

Souvent craint par les adversaires, le terrain synthétique de première génération du FC Eupen n’est pas spécialement un avantage pour les Bleu et Blanc. "Il est vétuste, et dans mon chef il fait du tort à mes articulations. J’ai souffert de pubalgie dans le passé et ce terrain ne me fait pas de bien." Un terrain qui devrait être remplacé pour la saison 2023-2024. "Apparemment, tout est en ordre au niveau de la Ville et de la Région germanophone. Nous allons avoir une nouvelle surface synthétique, l’été prochain", se réjouit Alessio Krafft.

En attendant ce nouveau billard, les Eupenois vont continuer leur apprentissage en Première provinciale. Même si le maintien reste une priorité, les Bleus restent à cinq petites unités d’une 5e place qui serait synonyme de tour final. "Notre objectif reste le maintien, tout en restant fidèle à nos principes. Nous voulons nous maintenir et proposer du beau football", conclut-il.