Vers un 8/8 pour le Celtic Aubel? Essalem Verviers renforcé en janvier? HDKP Team Herve est "dégoûté" !

Le Spurs Vaux, évoqué en début d’article, c’était justement l’adversaire de HDKP Team Herve vendredi dernier. Alors qu’ils menaient 0-2, les Herviens ont très mal géré la 2e partie de match et les buts de Thomsin et Demarteau en devenaient inutiles. "Nous sommes dégoûtés ! Ils étaient prenables, mais bien organisés. On a mal géré ce match" dixit Anthony Niro, qui espère voir son équipe relever la tête contre la lanterne rouge PDTG Donceel ce vendredi du côté de Theux.

Enfin, Essalem Verviers a bu la tasse au Real Avin: 8-2 malgré les réalisations de Fares et Chauveheid. "C’est une équipe qui joue en bloc bas et mise sur le contre. Chez eux, ils sont redoutables" analyse le coach d’Essalem Zafer Bahadir. "On mène 0-1, puis on fait des cadeaux. Nous étions sans gardien, c’est mon fils Yassin, blessé, qui a dépanné dans les buts. Nous n’étions que cinq jusqu’à l’arrivée de Pamy Bunga à la mi-temps… Actuellement, notre plus grand adversaire, c’est nous-même" peste l’entraîneur, qui espère pouvoir compter sur de l’expérience cet hiver. "Abdoulah El Abbadi (NDLR: actif à Essalem par le passé, mais qui avait mis le futsal entre parenthèses) pourrait signer son retour en janvier. Ce serait une bonne nouvelle !" Ce vendredi, les Verviétois (10es) accueillent Galatasaray Visé (9e).