Théo Gaillard : « Directement emballé par le projet de Vandebon à Raeren-Eynatten »

À l’image de son équipe, l’attaquant peine en effet à trouver le chemin des filets en ce moment. Il attend d’ailleurs toujours son premier but en championnat. L’an dernier, il en avait planté 7 en tout avec Richelle et a fini la saison en boulet de canon. Son départ a d’ailleurs surpris pas mal de monde. "Quand j’ai pris la décision de quitter Richelle, je n’avais pas énormément de temps de jeu et le coach Benoît Waucomont ne savait pas vraiment me dire ce qu’il allait faire de moi" explique-t-il. "Là-dessus, Éric Vandebon m’a contacté pour me proposer son projet ici à Raeren. J’ai directement été emballé et j’ai prévenu Richelle que je partais. Dans la foulée, j’ai fait une très grosse fin de saison et Richelle est revenu vers moi en me demandant de rester mais c’était trop tard. J’avais donné ma parole et il était hors de question de ne pas la respecter."

Au vu des retournements de veste constatés dans le chef de nombreux joueurs au printemps dernier, on ne peut que s’incliner devant cette attitude. Reste donc maintenant pour Théo Gaillard à justifier ce choix sur le terrain en empilant les buts. Tout le mal qu’on lui souhaite !