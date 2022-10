1. Concurrence

Pepinster (TDM2) s’est une fois encore incliné de peu en championnat, la quatrième déjà en cinq sorties.

"Il faudra plus de concurrence à l’aile, Martin Francoeur joue trop avec 36 minutes de présence sur le terrain", relève son coach, Pascal Horrion, par ailleurs très satisfait des stats de son joueur qui a inscrit 29 points avec un taux de réussite de 61%. À présent à nouveau au complet, Pepinster doit en effet proposer d’autres solutions sur ce poste. Les joueurs auront droit à un premier mini-break avec une semaine allégée d’un entraînement et un week-end de repos. Il faudra ensuite engranger lors des sept rencontres à encore disputer en 2022, sachant que les Pepins ont déjà rencontré les quatre premiers du classement actuel.

2. Exploits

En Coupe AWBB, nos deux dernières équipes encore en lice ont réalisé de petits exploits et se hissent ainsi au stade des quarts de finale. Chez les messieurs, Aubel (R2) s’est à nouveau payé une R1. Après Waremme, c’est Ciney qui est venu se casser les dents en terres herbagères. Très solides en défense, les Gerarts, Liégeois, Bousmanne et autre Perin ont tenu le choc physiquement.

Bonne nouvelle également du côté des dames avec le succès plutôt inattendu de Herve-Battice sur Namur Capitale. Là aussi, les filles d’Alain Denoël ont assis leur qualification sur une solide défense.

3. De peu

En Coupe de province, on a frôlé le sans-faute. On craignait pour Pepinster B (P2) face à la solide P3 du Croatia Oupeye mais c’est finalement Ensival B (P2) qui trébuche - de façon coupable - face à Harimalia B. Nos deux représentants de P1 se sont qualifiés, Dison-Andrimont et le Casino Spa poursuivent leur route avec un prochain tour tout à fait ouvert face à des P2.