Buts: Bolmain (1-0, 30e), Denoël (1-1, 53e), G. Reinertz (1-2, 77e).

Carte rouge à Hombourg B: Lejeune (2J).

"Les semaines se suivent et se ressemblent, on a offert deux cadeaux à l’adversaire et cela s’est payé cash", peste le tacticien dolhaintois Alex Sacré.

"On a mérité la victoire sur ce magnifique terrain de Limbourg. Mes réservistes ont amené un plus en seconde période", affirme le coach visiteur Fred Gutkin.

Trois-Frontières B 1 – Battice B 3

Buts: Delclisard (1-0, 5e), Spits (2-0, 15e), Fossion (3-0, 50e), Leisten (1-3 60e),

"On a perdu notre bel esprit collectif du début de saison et cela nous met en difficulté", avoue le Frontalier Diamant Halili.

"Mes joueurs ont signé une prestation cinq étoiles. Nos adversaires n’ont pas eu droit au chapitre", se réjouit Clément Weber, le coach de Battice B.

Bolland B 2 – Soumagne B 1

Buts: Hozjan (0-1, 7e), Kevelaer (1-1, 40e), Botterman (2-1, 48e).

"Mes joueurs ont proposé une saine agressivité", explique le T1 Bollandois Thomas Zegels.

"On a joué avec beaucoup d’intensité durant la 1re demi-heure. Mes remplaçants n’ont malheureusement rien apporté après la pause", analyse Serge Desmit (T1 Soumagne B).

Welkenraedt B 1 – Herve B 3

Buts: Onder (0-1, 5e), G. Petit (1-1, 35e), Bonaventure (1-2 puis 1-3, 63e et 81e).

Carte rouge à Herve B: Onder (2J).

"C’était un lendemain de veille un peu difficile, on ne gagne jamais lors du week-end de la Foire aux Noix", constate Cédric Delhougne, le coach de Welkenraedt B.

"Réduits à dix après 12 minutes de jeu, mes joueurs sont néanmoins parvenus à éviter le piège welkenraedtois", se réjouit le Hervien Nicolas Wuidard.

Charneux 3 – Soiron 4

Buts: S. Charbon (1-0, 20e), Royen (2-0, 30e), Echchekhar (2-1, 40e), Simonis (3-1, 47e), S. Onder (3-2, 60e), Echchekhar (3-3, 70e), Delville (3-4, 89e).

"Nos adversaires expérimentés et parfois roublards ont bien joué le coup", estime Michel Lousberg, l’entraîneur charneutois.

"C’est une belle victoire collective de mes gars, ils ont montré beaucoup de caractère et de détermination", dixit Christophe Romain, le technicien de Soiron.

CS Verviers B 5 – Olne B 3

Buts: Derkenne (0-1, 13e), Mahamad (1-1 puis 2-1, 18e et 25e), Ceylan (3-1 puis 4-1, 41e et 43e), Luqman (5-1, 87e), Beckers (5-2 puis 5-3, 88e et 91e).

"Mes joueurs ont montré une belle réaction après la gifle subie face aux eupenois la semaine dernière", estime le Verviétois Stéphane Krings.

"Malgré la défaite, je suis fier de la mentalité affichée par mes joueurs aujourd’hui", affirme Steven Singleton, le mentor olnois.

FC Eupen B 9 – Stembert 1

Buts: Vronen (1-0, 15e), Khalil (1-1, 39e), Mertens (2-1, 49e), Vronen (3-1, 54e), Mertens (4-1, 61e), Malmendier (5-1, 74e), Laberger (6-1, 80e), Malmendier (7-1 puis 8-1, 82e et 83e), Becirovic (9-1, 88e).

Carte rouge à Stembert: Hendrick (2J).

"Une très mauvaise première période de notre part, mais j’ai vu une belle réaction en seconde", analyse le coach eupenois Andy Malmendier.

"On a réussi une toute grosse première mi-temps. À dix, on n’a rien pu faire en seconde face à l’armada offensive eupenoise", explique le stembertois Marc Lekeu.