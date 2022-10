Buts: Marlet (0-1, 8e), Pothen (0-2, 38e), Colin (1-2, 48e), Bongard (1-3, 74e), Halmes (1-4, 79e), Colin (2-4, 84e), Halmes (2-5, 91e)

"C’était journée portes ouvertes à Sart", lâche le T1 Rudy Siebenbour. "Tout le monde a fait un non-match, et je me mets dedans."

"Vu les blessures, j’avais un peu changé notre tactique. On est très bien entré dans la partie et marquer les premiers était important", se félicite le mentor visiteur Stefan Bongard.

Stavelot 4 – Weywertz 3

Buts: Giuliano (1-0, 45e), Jacob (1-1, 52e ; 1-2, 57e), Fyon (2-2, 60e), Boucha (3-2, 67e), Rauw sur pen (3-3, 85e), Troch sur pen (4-3, 89e)

"Match très plaisant entre deux équipes qui voulaient jouer. À la pause, on menait contre le cours du jeu. On a ensuite su trouver les ressources et ça c’est costaud", se ", se félicite le coach stavelotain Julien Godard.

"On avait mis en place quelque chose qui demandait énormément d’énergie. Malheureusement, on n’a pas su prendre le large et on a dû le garder jusqu’au bout", regrette son homologue Benjamin De Vuyst.

Hautes Fagnes 2 – Recht 4

Buts: N. Henon (1-0, 5e), Lejeune (1-1, 15e), Mollers csc (1-2, 21e), Lejeune (1-3, 30e), Magney (1-4, 51e), Piette (2-4, 74e)

"Pour moi, le résultat logique devait être 2-10 tant nous avons eu des occasions. Après le 1-4, on est un peu tombé dans la facilité", analyse le technicien rechtois Jérôme Stark.

"Avant la pause, les problèmes de la semaine passée étaient toujours bien présents. Ensuite, on a eu une réaction et c’est le point positif du jour", note le capitaine fagnard Damien Zanzen.

Amblève 1 – Franchimont 1

Buts: Henrion (0-1, 27e), Roderburg (1-1, 84e)

Cartes rouges à Franchimont: Theysgens (91e, directe), Noblué (96e, 2j)

"Nul somme toute logique au terme des nonante minutes", déclare l’entraîneur amelois Robin Demarteau. "Techniquement, Franchimont était plus fort mais on a pris le dessus physiquement en 2e mi-temps."

"À 0-1, Bielen voit sa tête déviée sur le poteau. Dans la foulée, Amblève égalise. C’est le tournant de la rencontre", enchaîne le T1 des 600 Olivier Laffineur.

Trois-Frontières 2 – Emmels 5

Buts: Aksu (0-1, 37e ; 0-2, 56e ; 0-3, 63e), Gollac (0-4, 67e), Picquereau (0-5, 71e), Renardy sur pen (1-5, 82e), Salimou (2-5, 88e)

"C’est une faillite collective en seconde mi-temps. Nous avons eu nos occasions avant la pause mais on n’a pas su les concrétiser", avance le T2 du FC3F Joël Gérard. "Trois-Frontières a fait une très bonne 1re mi-temps et c’est footballistiquement la meilleure équipe rencontrée", reconnaît le mentor Benoît Lousberg. "Pour une fois, le match a tourné pour nous puis on a pris le dessus en seconde mi-temps."

La Calamine B 2 – Waimes Faymonville 0

Buts: Belle (1-0, 19e ; 2-0, 60e)

"Le score doit être plus sévère", déclare le coach calaminois Mike Hendrick. "Nous étions beaucoup plus forts et je suis très satisfait de mon groupe."

"On est mal rentré dans ce match et on laissait trop d’espaces. Si on veut prendre un point à La Calamine B, on sait que Belle ne peut pas marquer. Après 19 minutes, il nous plante déjà le premier", peste son vis-à-vis Jean-Claude Sonnet.

Welkenraedt 4 – Trois-Ponts 3

Buts: Carlier (1-0, 30e ; 2-0, 53e), Plom (3-0, 56e), Cordonnier (3-1, 70e ; 3-2, 75e), Launoy (4-2, 80e), Dumez (4-3, 86e)

Jeudi soir, Welkenraedt a décroché une victoire très importante.

En bref

Grabuge à la fin d’Amblève – Franchimont

Un tâcle trop appuyé de Theysgens, une réaction trop virulente des joueurs d’Amblève, et le match s’est terminé en eau de boudin.

"Je suis très remonté sur le comportement de certains joueurs d’Amblève, dont le numéro 14 Heukemes. Il n’a rien faire sur un terrain à partir du moment il vient frapper mon joueur. Nous sommes sévèrement punis alors que ceux qui ont foutu le b. s’en sortent sans rien", regrette le T1 franchimontois Olivier Laffineur.

"Il y a eu des attitudes négatives des deux côtés", estime pour sa part son homologue Robin Demarteau. "Pointer du doigt uniquement mes joueurs n’est pas correct, même si je ne cautionne pas certains comportements."