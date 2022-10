Si certaines réalisations, plutôt spectaculaires, ont nourri les discussions… Une autre a alimenté le débat.

Comme on peut le voir sur la vidéo l’Avenir Verviers ci-dessous, le joueur d’Olne B Tom Beckers va remettre le ballon en jeu après un but en tirant directement en direction des cages verviétoises.

Presque sans élan, il parvient ainsi à lober le gardien du RCSV B, visiblement surpris. De quoi planter la deuxième rose olnoise de ce dimanche.

+++ Tous les buts du match, dont un superbe coup franc "à la Juninho", sont à découvrir ici en vidéo +++

Un but valable, alors qu’il s’agissait d’un coup d’envoi faisant suite à un but verviétois ? Oui, "car la loi 8 du football a changé il y a quelques années et il n’est plus obligatoire que le ballon soit touché par un équipier" rappelle à ce sujet Didier Petitjean, Senior Manager (ACFF) pour la province de Liège.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’en cas d’autobut sur une action similaire (imaginons: un joueur qui enverrait directement le ballon dans ses propres filets sur le coup d’envoi), on n’accorde pas de but mais bien un… corner pour l’adversaire.

Voici ce que dit cette fameuse loi 8 du football

(...) Coup d’envoi et reprise du jeu

(86.)

• le ballon doit être positionné sur le point central et être immobile ;

• l’arbitre donne le signal du coup d’envoi ;

• le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé ;

• il est possible de marquer un but à l’adversaire directement sur coup d’envoi ; si le ballon entre directement dans le but de l’exécutant, un corner est accordé à l’adversaire.