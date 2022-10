"C’était particulier d’affronter Eupen" souriait l’attaquant de 24 ans qui a passé deux saisons au Kehrweg, entre 2020 et 2022. Arrivé en fin de contrat, celui qui aura inscrit 11 buts et délivré 4 assists sous le maillot noir et blanc n’avait pas été prolongé à l’AS. Malgré l’intérêt de divers clubs, il a finalement opté pour Malines et le contrat de trois ans proposé par le KV. "Je suis très heureux ici"

Ngoy reste sur deux succès avec les siens: le premier en milieu de semaine avec ce superbe succès face au Standard (2-0), puis ce 2-1 contre les Eupenois. "Je suis quelqu’un qui a déjà pas mal de confiance en lui (sic) de base, mais là, évidemment, ça aide. D’autant que ces buts tombent à l’occasion de victoires" ajoute encore l’auteur d’une incroyable chevauchée face aux Rouches. De quoi lancer parfaitement la nouvelle ère Steven Defour chez les Sang et Or.

« Revoir tout le monde »

Samedi face à Eupen, Ngoy a fait mal via sa vitesse, mais, comme ça lui arrivait aussi avec l’Alliance, le dernier geste a fait défaut.

"On n’a pas su concrétiser nos occasions, mais elles étaient plus nombreuses que celles d’Eupen, qui se limitent au but de N’Dri. On est également tombé sur un gardien en forme en face (NDLR: Lennart Moser) qui a bien fait son job. Mais nous, avec des face-à-face ou des ballons sur la transversale: on aurait pu faire mieux que ça" concluait un joueur qui a pris le temps de discuter avec ses anciens équipiers après le match. "Oui, à tel point que j’ai oublié que les journalistes m’attendaient. ça m’a fait plaisir de les revoir, même si on reste en contact par messages" ponctuait l’attaquant, avec trois vareuses eupenoises accrochées à la taille. "Ce sont celles de Teddy (Alloh), Ignace (N’Dri) et Gary (Magnée). Vraiment: ça m’a fait plaisir de revoir tout le monde à Eupen."