Actuelle lanterne rouge en P3D avec 7 points en 11 rencontres, Lontzen était pourtant habitué à jouer le haut du tableau ces dernières saisons. Avec Benoît Lousberg comme T1 (il a rejoint Emmels cet été), les Rouge et Noir avaient même participé au tour final. Les nombreux joueurs blessés depuis le début de la saison expliquent sans doute, en partie, des résultats sportifs largement en dessous de ceux espérés. Le comité a accepté la démission du staff actuel et se réunira ce lundi soir pour évoquer la suite de la compétition.

"C’était la décision de Rudy et Marco, pas la nôtre, précise le Président Gerd Malmendier. Nous avons une liste avec les noms de plusieurs entraîneurs, nous allons les contacter et prendre le temps de choisir un remplaçant. Il n’est pas certain que le choix sera fait avant la prochaine rencontre à Elsenborn." S.P.