Arbitrage à l’anglaise

Fred Gutkin, l’entraîneur de Hombourg B était heureux d’avoir (enfin) retrouvé un arbitre officiel lors de la rencontre remportée samedi dernier face à l’Union Limbourg, et tenait à le féliciter. "Monsieur Jebri avait tendance à peu siffler afin de laisser le jeu se dérouler, un bel arbitrage à l’anglaise", soulignait le T1.

Medhi Echchekhar en deuil

Medhi Echechekhar, le médian de Soiron, a appris le décès de sa grand-mère lors de la mi-temps du match qu’il disputait à Charneux dimanche dernier. Celui-ci a fait preuve d’une force de caractère hors norme et a offert la victoire aux siens en inscrivant un doublé. Son coach Christophe Romain et ses coéquipiers tiennent à lui dédier cette victoire.

Une deuxième victoire de rang historique

Après avoir battu Stembert il y a deux semaines, Bolland B s’est imposé face à Soumagne B le week-end dernier. Il s’agit là d’une première pour les Bollandois de Thomas Zegels, qui n’avaient jamais signé deux victoires consécutives auparavant. (Fa. Ro.)

Provinciale 4G

Trois minutes et du respect pour Marius Toeller

Le jeune joueur est monté au jeu en fin de match mais a gagné le respect du coach. "Quand tu as un jeune qui s’entraîne dur chaque semaine et qui vient te remercier de l’avoir fait monter au jeu trois minutes, c’est tellement rare, s’émeut son coach Raphaël Lognoul. Ces minutes de jeu c’est lui qui les a gagnées et il va sûrement en gagner beaucoup d’autres."

Cinq minutes et une standing ovation Éric Heuse

Le coach de Waimes Faymonville est monté au jeu en fin de partie. Parce qu’il n’avait pas assez de joueurs mais aussi "pour le fun, dit-il. En face, j’avais pas mal de mes anciens joueurs de Pepinster et j’ai eu droit à un standing ovation."

Nonante minutes et un joli lob pour Maxime Chanson

Face aux nombreuses absences, le coach Spadois a dû jouer tout le match. "Cela doit faire trois ans que je n’ai plus joué nonante minutes. Je me sens un peu fatigué, mais quand la victoire est là, on oublie tout." Avec, comme cerise sur le gâteau, un magnifique lob de 40 mètres. (F.Z.)