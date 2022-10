Évolution du score: 10: 28-13, 20: 46-33 (18-20), 30: 62-46 (16-13), 40: 80-66 (18-20).

RBC AUBEL: Grooteclaes 4, Liégeois G. 11, Gerarts 18, Perin 15, Bousmanne 10, Lambot 2, Albert 2, Liégeois B. 13.

"J e me bats depuis le début de saison pour obtenir une solidarité défensive dans cette équipe et je l’ai obtenue ce dimanche", apprécie Claude Ernotte, le coach aubelois. "Tant qu’on limitera nos adversaires à si peu de points marqués, les succès s’enchaîneront. Je suis vraiment très satisfait de cette victoire collective."

Nanti de cinq points au start suite à la différence de division, Aubel – privé de Glaude blessé et Gorlé en vacances – en profitait pour filer à 12-0 (2e) sur un 3 points Benjamin Liégeois. Bousmanne faisait le ménage derrière, ses coéquipiers continuaient d’alimenter le marquoir (6e: 19-4) de quoi forcer le coach adverse à prendre un premier temps-mort. Mais Ciney avait du mal face à la zone locale, en face Gerarts brillait offensivement. Le départ rêvé pour Aubel (8e: 26-7)! Et la belle histoire se poursuivait dans le second acte avec un écart qui passait la barre des vingt unités après deux bombes signées Liégeois et Perin (14e: 36-13). Les échanges se durcissaient et le jeu devenait plus haché. Aubel, travailleur et collectif, résistait (18e: 41-25) malgré plus de productivité dans les rangs de Ciney. Avec deux tirs à trois points dans les derniers échanges, les visiteurs réduisaient considérablement leur retard au moment de rentrer au vestiaire (46-33).

Sur sa lancée, Ciney redémarrait en haussant encore l’intensité physique (25e: 48-39). Avec une grosse débauche d’énergie, Aubel se donnait un peu d’air à la demi-heure (62-46) mais le cinq majeur (Gauthier et Benjamin Liégeois, Gerarts, Perin et Bousmanne) pourrait-il tenir le coup physiquement ? Le début du dernier acte était rassurant (32e: 66-48) et Aubel abordait le money-time avec 14 longueurs d’avance (72-58). C’est Ciney qui craquait (moralement) le premier (38e: 80-61), Aubel validait son ticket pour les quarts.

"Une victoire qui doit booster notre confiance pour la suite du championnat", conclut Claude Ernotte qui fait carton plein puisqu’il qualifie aussi l’équipe dame d’Aubel (P1) en Coupe de province.