"J’y ai vécu les belles années avec la montée en promotion, explique le médian d’Elsaute B. J’ai ensuite suivi Fortu Modafferi à Blegny où cela s’est moins bien passé. J’ai fait mon retour à Hombourg avant de stopper le foot à 30 ans pour donner la priorité à la famille et au travail."

L’infatigable médian s’est alors mis à la course à pieds et a pris goût pour les trails avec à la clé pas mal de bons résultats. "Dans ce sport on est souvent seul et le virus du foot est revenu en allant voir mon fils qui évolue en U9 à Elsaute. J’ai eu une discussion avec mon épouse qui a marqué son accord pour que je reprenne. Nous avons parlé avec l’entraîneur de la deuxième équipe elsautoise, Dejan Botic, on s’est dit que si j’étais toujours capable de bien prester à 36 ans, je serais sur le terrain. À mon âge, ce n’est plus moi qui vais débloquer un match mais j’essaie d’apporter mon expérience. Ma VMA est sans doute meilleure qu’il y a 6 ans mais j’ai dû reprendre du rythme en jouant des matches. Je garde des objectifs en course à pied, je viens de terminer 11e au Trail des Hautes Fagnes (NDLR: sur 22 km) et j’aimerais réaliser un temps sur un semi la semaine prochaine."

« Un truc dans un coin de la tête »

Au milieu de tous ces jeunes nés dans les années 2000, Alex D’Acquisto fait un peu office de papa. "J’ai été très bien accueilli, on m’a légué le brassard de capitaine et je me dois de rester au niveau car ils sont bons. Ces gars seront peut-être bientôt en P1 à Elsaute ou feront le bonheur d’autres équipes à un niveau supérieur à la P3. La série D est forte, on joue tous les matches pour les gagner même si l’objectif reste le maintien. On verra plus tard si on peut viser autre chose, j’ai un truc dans un coin de la tête", conclut-il.