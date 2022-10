Vincent Heins (Ster-Francorchamps): « Leurs deux buts ne sont même pas des occasions »

À cinq minutes du terme, Thelen trouvait enfin la faille. Ster poussait tant et plus mais le score ne bougeait plus. "Leurs deux buts ne sont même pas des occasions, ce sont des phases arrêtées", pestait Vincent Heins. "On a eu un moment d’inattention, qui ne nous est pas coutumier, et ça nous a été fatal. Après, c’est la course-poursuite, face à une équipe qui a, comme d’habitude, utilisé toutes les ficelles du métier pour perdre du temps. Il faut d’ailleurs qu’on m’explique les trois petites minutes d’arrêts de jeu au vu du temps perdu tout au long de la partie. La victoire de l’UCE n’est pas méritée dans l’ensemble."

L’entraîneur sterlain trouvait malgré tout du positif dans la défaite. "Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs. On a un peu accusé le coup après leurs deux buts mais il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain en seconde période. Si on parvient à concrétiser une de nos occasions plus tôt, je suis certain qu’on revient au score. Les joueurs qui sont montés au jeu chez nous sont bien entrés et ont amené quelque chose."

UCE Liège 2 - Ster-Francorchamps 1

Arbitre: M. Henrot.

Cartes jaunes: Harbit, Haydan ; Delhez, Scheffer.

Buts: Bemelmans (1-0, 25e), Haydan (2-0, 29e), Thelen (2-1, 85e).

UCE: Debante, Grava, Dabeye, Petit, Henquet, Mazouze, Bémelmans, El Garrouji (69e Thirion), Haydan (80e Tudisco), Namotte, Harbit (58e Dreezen)

Ster: Crespin, Hermant, Lambrechts, Chandelle, Boreio (64e Wangermez), Joao (45e Raskin), Delhez, Gilis (64e Scheffer), Restiglian (45e Thelen), Crisigiovanni, Domken.